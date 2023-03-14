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24 минуты назад

Жесткие шутки про Уилла Смита были вырезаны из эфира Оскара

Газета.Ruиещё 3

Исполнительный продюсер церемонии вручения премии "Оскар" Молли Макнирни рассказала, что несколько шуток про Уилла Смита было вырезано из трансляции.

Жесткие шутки про Уилла Смита были вырезаны из эфира Оскара
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я не могу сказать, сколько у нас было шуток Уилла Смита, от которых мы потом избавились. Конечно, были наиболее жесткие шутки, но мы подумали, что неуместно будет вставлять их в эфир", - поделилась Макнирни.

По словам продюсера, наиболее жесткие шутки были вырезаны, чтобы "избежать опыта прошлого года". Комик Джимми Киммел, по совместительству супруг Молли Макнирни, несколько раз пошутил над пощечиной Уилла Смита со сцены "Оскара-2023".

Уилл Смит на церемонии вручения премии "Оскар" 27 марта 2022 года вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока из-за шутки комика об "очень короткой прическе" супруги Смита. Джада Пинкетт-Смит страдает аутоиммунным заболеванием, и у нее выпадают волосы.

ТВ,Уилл Смит,
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