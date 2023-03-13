Звезда ТНТ раскрыл закулисье популярного шоу

«Я Богдана лет шесть уже лично знаю, очень хороший и талантливый парень. (...) Это талантливый парень с хорошим воспитанием и, что важно, с чувством такта. Я даже говорил с героем одного из интервью, он подтвердил, что чувство такта у Богдана потрясающее», — добавил Верещагин.