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2 часа назад

Звезда ТНТ раскрыл закулисье популярного шоу

Lenta.ru

Звезда программы «Звезды в Африке» на канале ТНТ, бывший участник КВН и экс-резидент Comedy Club Олег Верещагин раскрыл закулисье популярного YouTube-проекта «Плюшки», где ведущий Богдан Лисевский задает провокационные и неудобные вопросы российским звездам. В интервью «Газете.Ru» он рассказал, знают ли герои интервью заранее, какие вопросы им будут задавать.

Звезда ТНТ раскрыл закулисье популярного шоу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Верещагин назвал проект «Плюшки» смешным и оригинальным. По его словам, все вопросы и шутки заранее согласовываются с героями шоу.

Также звезда ТНТ заявил, что в жизни Лисевский отличается от своего образа в «Плюшках».

«Я Богдана лет шесть уже лично знаю, очень хороший и талантливый парень. (...) Это талантливый парень с хорошим воспитанием и, что важно, с чувством такта. Я даже говорил с героем одного из интервью, он подтвердил, что чувство такта у Богдана потрясающее», — добавил Верещагин.

ТВ,Олег Верещагин,
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