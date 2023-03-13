Звезда ТНТ раскрыл закулисье популярного шоу

Звезда программы «Звезды в Африке» на канале ТНТ, бывший участник КВН и экс-резидент Comedy Club Олег Верещагин раскрыл закулисье популярного YouTube-проекта «Плюшки», где ведущий Богдан Лисевский задает провокационные и неудобные вопросы российским звездам. В интервью «Газете.Ru» он рассказал, знают ли герои интервью заранее, какие вопросы им будут задавать.
Верещагин назвал проект «Плюшки» смешным и оригинальным. По его словам, все вопросы и шутки заранее согласовываются с героями шоу.
Также звезда ТНТ заявил, что в жизни Лисевский отличается от своего образа в «Плюшках».
«Я Богдана лет шесть уже лично знаю, очень хороший и талантливый парень. (...) Это талантливый парень с хорошим воспитанием и, что важно, с чувством такта. Я даже говорил с героем одного из интервью, он подтвердил, что чувство такта у Богдана потрясающее», — добавил Верещагин.