Комик Александр Петросян заявил, что КВН "сгнил с головы"

"Очень часто, когда с кавээнщиком говоришь, он говорит: "Ну там тусовка, чувак, это же КВН, я люблю безумно эту игру, я играю в нее до сих пор, мне 46 лет, я ничего не получаю, я играю в эту игру, потому что я люблю ее". И я такой: "Ты идиот, что ли? Ты совсем идиот?" Когда-нибудь же эта иллюзия закончится", - отметил стендапер.