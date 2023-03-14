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3 часа назад

Комик Александр Петросян заявил, что КВН "сгнил с головы"

Газета.Ruиещё 1

Стендапер Александр Петросян рассказал в беседе с Андреем Пределиным о своем отношении к КВН. Петросян заявил, что КВН "сгнил с головы".

Комик Александр Петросян заявил, что КВН "сгнил с головы"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По мнению артиста, политика игры заключает в себе "работу на одну семью".

Комику не нравится, что долгое время юмористы не получали дохода с участия в "Клубе Веселых и находчивых".

"Очень часто, когда с кавээнщиком говоришь, он говорит: "Ну там тусовка, чувак, это же КВН, я люблю безумно эту игру, я играю в нее до сих пор, мне 46 лет, я ничего не получаю, я играю в эту игру, потому что я люблю ее". И я такой: "Ты идиот, что ли? Ты совсем идиот?" Когда-нибудь же эта иллюзия закончится", - отметил стендапер.

ТВ,Александр Петросян,
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