Вскоре состоится премьера шоу "Моя Мелодия"

Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Ангелина Вовк, Андрей Соколов, Анна Ардова, Ирина Понаровская и другие предстанут перед телезрителями в премьерном выпуске нового шоу "Моя Мелодия" на телеканале "Россия 1".
Герои этой программы знают, что нужно выйти на сцену, сесть в кресло и услышать "тайную мелодию" из своей жизни. Какая именно песня прозвучит, и кто её исполнит - это секрет, который раскроется только в эфире. Какую реакцию вызовет у героев музыкальный подарок - неизвестно, но это будут искренние эмоции.
В премьерном выпуске шоу "Моя Мелодия" телезрители увидят своих кумиров и услышат истории из их жизни. В кресле главного героя окажутся звезды, имена которых названы выше. Но это ещё не весь список артистов - зрителей ждут встречи и с тайными участниками шоу.
Ведущий программы "Моя Мелодия" Николай Басков говорит о новом шоу так: "Каждого из нас по жизни сопровождает музыка. Всё это начинается с песенок из нашего детства. А потом, конечно, музыка осознанно входит в нашу жизнь, и есть песни, которые являются знаковыми для артиста не только в карьере, но и в жизни - первый поцелуй, первый танец, какое-то знакомство. В шоу "Моя Мелодия" эти песни и звучат, но герои не знают, кто их будет исполнять для них, кто будет принимать участие в музыкальном подарке-сюрпризе. Они плачут, смеются, даже в обморок падают - вот такие эмоции! Телезрителей ждут очень проникновенные номера с живым звуком и определённой историей. Мы переносим героя в океан воспоминаний, в то время, когда была создана эта мелодия или когда родился герой программы, вспоминаем, что тогда происходило в стране и в мире. Это очень трогательная, познавательная и в то же время увлекательная программа, в которой всё сочетается - и шоу, и музыка, и душевность".
Также в онлайн-кинотеатре Start 16 марта пройдет премьера художественного фильма Дмитрия Дьяченко "Чебурашка". В кино фильм посмотрели почти 23 млн кинозрителей, а теперь к ним присоединятся и подписчики Start. Фильм заработал в прокате почти 7 миллиардов рублей. Кинопремьера новых приключений культового персонажа состоялась 1 января. Всего за две недели "Чебурашка" стал самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката, обогнав "Аватара" Джеймса Кэмерона, державшегося в лидерах более 10 лет. С 16 марта у тех, кто уже посмотрел фильм на большом экране, появится возможность пересмотреть семейную сказку вновь - и заодно узнать подробности создания картины из эксклюзивного фильма о фильме. Он также вышел в кинотеатрах. Но на платформе появился раньше проката. И прокатная версия отличается от той, что вышла в интернете на сервисе.