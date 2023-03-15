Вскоре состоится премьера шоу "Моя Мелодия"

Ведущий программы "Моя Мелодия" Николай Басков говорит о новом шоу так: "Каждого из нас по жизни сопровождает музыка. Всё это начинается с песенок из нашего детства. А потом, конечно, музыка осознанно входит в нашу жизнь, и есть песни, которые являются знаковыми для артиста не только в карьере, но и в жизни - первый поцелуй, первый танец, какое-то знакомство. В шоу "Моя Мелодия" эти песни и звучат, но герои не знают, кто их будет исполнять для них, кто будет принимать участие в музыкальном подарке-сюрпризе. Они плачут, смеются, даже в обморок падают - вот такие эмоции! Телезрителей ждут очень проникновенные номера с живым звуком и определённой историей. Мы переносим героя в океан воспоминаний, в то время, когда была создана эта мелодия или когда родился герой программы, вспоминаем, что тогда происходило в стране и в мире. Это очень трогательная, познавательная и в то же время увлекательная программа, в которой всё сочетается - и шоу, и музыка, и душевность".