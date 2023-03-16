Баста извинился перед Масленниковым после обвинений в хамстве

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, ответил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на обвинения в агрессивном поведении на шоу.

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Вакуленко обвинили в хамстве после выпуска YouTube-шоу «Вопрос ребром» с блогером Димой Масленниковым. Некоторые заявили, что артист перебивал ютубера и давил на него. Рэпер публично извинился за свое поведение и предложил переснять программу.

«Я только сейчас осознал, насколько же я жестокий, черствый и очень непрофессиональный человек», — отметил Баста.

В комментариях подписчики Вакуленко выразили уверенность, что музыкант говорил с явным сарказмом. «Баста — красава. Очень рассмешил», — написал поклонник.