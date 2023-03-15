На «Звезде» расскажут про разминирование Курска в 1957 году

Никто и предположить не мог, что тут, на глубине трёх метров, лежит боезапас. Ситуация тяжелейшая. Чуть тронешь — и всё, — поделился профессор кафедры истории России Курского государственного университета Алексей Сойников. — Говорили мы и о Курске после освобождения, о том, что было много подрывов людей, особенно детей. Это превратилось в повседневное явление. Разминирование идёт и сегодня", — Владимир Шведюк.