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2 часа назад

«Не дождетесь»: Кудрявцева высказалась о закрытии «Секрета на миллион»

Диана Товсепова

Телеведущая Лера Кудрявцева ведет несколько рейтинговых проектов на ТВ, однако сейчас появились слухи о закрытии ее программы на телеканале НТВ "Секрет на миллион".

«Не дождетесь»: Кудрявцева высказалась о закрытии «Секрета на миллион»
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Зрители заметили, что в сетке вещания на месте передачи Кудрявцевой стоит новый проект, который ведет Надежда Бабкина. В соцсетях стали предполагать, что Бабкина "подсидела" Кудрявцеву.

Однако эффектная блондинка прокомментировала ситуацию, опровергнув закрытие проекта.

Лера отметила, что на НТВ уже вышло 247 выпусков "Секрета на миллион" и выйдет, по ее мнению, еще, как минимум, столько же.

"Так что, не дождетесь", - добавила Кудрявцева.

Лера Кудрявцева выложила фото с улыбкой без переднего зуба

Ранее мы писали о том, что Кудрявцева рассказала об обработке своих личных фото.

ТВ,Надежда Бабкина,Лера Кудрявцева,
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