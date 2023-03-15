«Не дождетесь»: Кудрявцева высказалась о закрытии «Секрета на миллион»

Телеведущая Лера Кудрявцева ведет несколько рейтинговых проектов на ТВ, однако сейчас появились слухи о закрытии ее программы на телеканале НТВ "Секрет на миллион".
Зрители заметили, что в сетке вещания на месте передачи Кудрявцевой стоит новый проект, который ведет Надежда Бабкина. В соцсетях стали предполагать, что Бабкина "подсидела" Кудрявцеву.
Однако эффектная блондинка прокомментировала ситуацию, опровергнув закрытие проекта.
Лера отметила, что на НТВ уже вышло 247 выпусков "Секрета на миллион" и выйдет, по ее мнению, еще, как минимум, столько же.
"Так что, не дождетесь", - добавила Кудрявцева.
Ранее мы писали о том, что Кудрявцева рассказала об обработке своих личных фото.