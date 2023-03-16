Бывшая жена Грачевского рассказала о "нечисти" на съемках "Ералаша"

Ведущая и актриса Анна Грачевская рассказала, как однажды почувствовала присутствие потусторонних сил на съемках "Ералаша". Подробностями она поделилась в беседе с "Пятым каналом".

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По словам Грачевской странности начали происходить во время съемок эпизода "Привидение" с Валентином Гафтом. Актриса рассказала, как на площадке выключались камеры и хлопали двери. А из-за того, что съемки проходили ночью "атмосфера еще больше усугублялась".

При этом Грачевскую не испугало происходящее, она заявила, что надо принимать и "дружить" с паранормальными явлениями: