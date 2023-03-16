Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
4 часа назад

Бывшая жена Грачевского рассказала о "нечисти" на съемках "Ералаша"

Мария Иглина

Ведущая и актриса Анна Грачевская рассказала, как однажды почувствовала присутствие потусторонних сил на съемках "Ералаша". Подробностями она поделилась в беседе с "Пятым каналом".

Бывшая жена Грачевского рассказала о "нечисти" на съемках "Ералаша"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Грачевской странности начали происходить во время съемок эпизода "Привидение" с Валентином Гафтом. Актриса рассказала, как на площадке выключались камеры и хлопали двери. А из-за того, что съемки проходили ночью "атмосфера еще больше усугублялась".

"Не дождетесь": Кудрявцева высказалась о закрытии "Секрета на миллион"

При этом Грачевскую не испугало происходящее, она заявила, что надо принимать и "дружить" с паранормальными явлениями:

"Чем больше ты боишься, тем больше, мне кажется, нечисть будет влиять и тебя пугать. Ведь задача одна – напугать".

Ранее сестра Бондарчука объяснила, почему отказалась сотрудничать с ним.

ТВ,Привидение,Анна Грачевская,Валентин Гафт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий