На ТНТ стартует новое шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших"

На канале ТНТ 1 апреля стартует новое шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших". За звание лучшего "экстрасенса" будут бороться любимые зрителями участники предыдущих сезонов.

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Имена участников нового проекта держатся в секрете - кроме одного. Известно, что в шоу точно примет участие Влад Череватый, сообщает "СтарХит".

В каждом выпуске "экстрасенсы" будут проходить испытания, а члены жюри, зрители и они сами будут выбирать победителя.