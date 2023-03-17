Шастун и Матвиенко рассказали о съемах в новой «Импровизации»

Новое комедийное шоу «Импровизаторы» стартует на телеканале СТС. Участники проекта Антон Шастун и Сергей Матвиенко рассказали о переменах в творчестве и закрытии программы на ТНТ.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

О закрытии «Импровизации» на ТНТ стало известно недавно. Шастун и Матвиенко признались, что эта новость их расстроила. Комики предполагали, что теперь шоу будет выходить исключительно в интернете. Но спустя время концепцию проекта изменили, а «Импровизаторов» перевели на СТС, пишет StarHit.

«Я отреагировал очень хорошо, хотелось продолжать снимать нашу программу, и мы рады, что теперь появилась такая возможность», — отметил Матвиенко.