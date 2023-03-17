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4 часа назад

Комики Шастун и Матвиенко поделились впечатлениями от съемок в новой «Импровизации»

Слово и Делоиещё 1

Новое комедийное шоу «Импровизаторы» стартует на телеканале СТС. Участники проекта Антон Шастун и Сергей Матвиенко рассказали о переменах в творчестве и закрытии программы на ТНТ.

Шастун и Матвиенко рассказали о съемах в новой «Импровизации»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

О закрытии «Импровизации» на ТНТ стало известно недавно. Шастун и Матвиенко признались, что эта новость их расстроила. Комики предполагали, что теперь шоу будет выходить исключительно в интернете. Но спустя время концепцию проекта изменили, а «Импровизаторов» перевели на СТС, пишет StarHit.

«Я отреагировал очень хорошо, хотелось продолжать снимать нашу программу, и мы рады, что теперь появилась такая возможность», — отметил Матвиенко.

Теперь у «Импровизаторов» нет ведущего. Комики признались, что это добавило не только ответственности, но и свободы действий. А приглашенные звезды могут «руководить» проектом от начала и до завершения.

ТВ,Антон Шастун,Сергей Матвиенко,
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