Звезды российского шоубизнеса отметили 20-летие вещания компании «Виасат»

Торжественный вечер в честь 20-летия вещания компании «Виасат» прошел в московском центре дизайна ARTPLAY. На мероприятии присутствовали звезды отечественного шоубизнеса и кинематографа.

Организаторы постарались устроить атмосферную вечеринку для гостей. Они установили ультрасовременные инсталляции и фотозоны с новейшими технологиями 3D-мэппинга. Также можно было погрузиться в историю компании с помощью представленных экспонатов и арт-объектов. Порадовали всех участников мероприятия парни из группы «Градусы».