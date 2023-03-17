Звезды российского шоубизнеса отметили 20-летие вещания компании «Виасат»

Торжественный вечер в честь 20-летия вещания компании «Виасат» прошел в московском центре дизайна ARTPLAY. На мероприятии присутствовали звезды отечественного шоубизнеса и кинематографа.
Организаторы постарались устроить атмосферную вечеринку для гостей. Они установили ультрасовременные инсталляции и фотозоны с новейшими технологиями 3D-мэппинга. Также можно было погрузиться в историю компании с помощью представленных экспонатов и арт-объектов. Порадовали всех участников мероприятия парни из группы «Градусы».
Почетными гостями стали Катерина Шпица, Ирина Безрукова, Дина Корзун, Даниил Белых, Янина Студилина, Анастасия Гребенкина, Виктор Васильев, Анна Снаткина, Анна Грачевская, Сергей Филин, Ксения Суркова и Анастасия Меськова.