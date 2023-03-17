Критик об участии Долиной в шоу: «Опустилась ниже плинтуса»

«Я с ней работал, возил на гастроли, она может вспылить на ровном месте. Согласен с Новиковым, Шансон — это отдельный жанр. Петь его артистам с оперным голосом не стоит. Не потому, что она не талантливая, этот жанр для артистов, не умеющих петь, она опустилась ниже плинтуса, когда пошла в проект», – высказался музыкальный деятель.