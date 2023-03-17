Критик об участии Долиной в шоу: «Опустилась ниже плинтуса»

На просторах интернета по сей день обсуждается скандал, который произошел в конце января с известной российской исполнительницей Лариса Долиной. Певица, исполнив композицию «Гоп-стоп», у многих вызвала противоречивые чувства.
Один из членов жюри Александр Новиков отрицательно отреагировал на выступление артистки. Он обратил внимание на то, что Долиной не следовало браться за «мужские» песни, на что получил в ответ жесткий отпор. Продюсер Сергей Лавров решил прокомментировать взрывную натуру и непростой характер российской знаменитости.
«Я с ней работал, возил на гастроли, она может вспылить на ровном месте. Согласен с Новиковым, Шансон — это отдельный жанр. Петь его артистам с оперным голосом не стоит. Не потому, что она не талантливая, этот жанр для артистов, не умеющих петь, она опустилась ниже плинтуса, когда пошла в проект», – высказался музыкальный деятель.
Лавров также констатировал, что подобного рода хиты совсем не подходят Ларисе Долиной.