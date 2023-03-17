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26 минут назад

Сергей Лавров об участии Долиной в шоу «Три аккорда»: «Опустилась ниже плинтуса»

FBM.ru

На просторах интернета по сей день обсуждается скандал, который произошел в конце января с известной российской исполнительницей Лариса Долиной. Певица, исполнив композицию «Гоп-стоп», у многих вызвала противоречивые чувства.

Критик об участии Долиной в шоу: «Опустилась ниже плинтуса»
Фото: FBM.RUFBM.RU

Один из членов жюри Александр Новиков отрицательно отреагировал на выступление артистки. Он обратил внимание на то, что Долиной не следовало браться за «мужские» песни, на что получил в ответ жесткий отпор. Продюсер Сергей Лавров решил прокомментировать взрывную натуру и непростой характер российской знаменитости.

«Я с ней работал, возил на гастроли, она может вспылить на ровном месте. Согласен с Новиковым, Шансон — это отдельный жанр. Петь его артистам с оперным голосом не стоит. Не потому, что она не талантливая, этот жанр для артистов, не умеющих петь, она опустилась ниже плинтуса, когда пошла в проект», – высказался музыкальный деятель.

Лавров также констатировал, что подобного рода хиты совсем не подходят Ларисе Долиной.

ТВ,Гоп-стоп,Лариса Долина,Александр Новиков,Сергей Лавров,
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