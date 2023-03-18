Полина Гагарина побила Басту кулаками на съемках телешоу «Голос»

Начался новый сезон музыкального телепроекта «Голос». В данный момент продолжаются отборочные туры, и наставники формируют свои команды. Теперь каждый из членов группы наставников может заблокировать одного из своих конкурентов. Из-за новой кнопки блока программа стала еще более азартной, информирует тематический портал «StarHit».

Скандал произошел из-за участницы из Сочи Маргариты Багдасарян. Певица своим талантом покорила всех членов жюри, однако Владимир Пресняков воспользовался кнопкой блока и не позволил Антону Беляеву вступить в борьбу за участницу. В результате девушка попала в команду Преснякова.

При этом Баста получил от Полины Гагариной по голове, за то, что он заблокировал оппонентку и не позволил ей включить в свою команду Василия Шкивидорова. Гагарина после того, как оказалась заблокирована, выбежала на сцену к исполнителю, однако и это ей не помогло, артистка прямо со сцены налетела на Басту с кулаками.