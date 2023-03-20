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5 часов назад

Участник «Маски» в костюме Мандрила пришел на проект за невестой

Слово и Дело

Четвертый сезон шоу «Маска» в самом разгаре на телеканале НТВ. Участник в костюме Мандрила каждый выпуск поражает судей неожиданными заявлениями.

Участник «Маски» в костюме Мандрила пришел на проект за невестой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Артист заявил, что намерен отыскать невесту на проекте. Но почти все участницы, к которым он испытывал интерес, уже покинули «Маску». Мандрил обвинил судей, что такими темпами он вовсе останется без спутницы.

Одним из предметов обожания Мандрила стал Лисенок, в костюме которого скрывалась Яна Рудковская. Но исполнитель не расстроился ее скорому уходу, так как боится мужа продюсера Евгения Плющенко. Несколько сложнее, по словам Мандрила, дело обстоит с Горностаем.

«Это ведь не приготовить, не убрать, не постирать. У нее руки все время с веерами», — возмутился участник.

Хоть судьи и посоветовали Мандрилу присмотреться к Фениксу, но этому пока не суждено случиться. В шестом выпуске маску сняла именно эта огненная птица. В костюме пряталась певица Виктория Дайнеко.

ТВ,Виктория Дайнеко,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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