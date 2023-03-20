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2 часа назад

Эвелина Бледанс проиграла в честном поединке Марии Погребняк

runews24.ru

Эвелина Бледанс стала новым антигероем шоу «Новые звезды в Африке», новый сезон которого стартовал на прошлой неделе.

Бледанс проиграла в поединке на шоу «Новые звезды в Африке»
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Если в самом начале проекта против Эвелины выступала блогер Мария Погребняк, то теперь в конфликт оказались втянуты и другие участники.

В результате звезды решили, что девушкам стоит решить свой конфликт в честном поединке и организовали им испытание, связанное с памятью.

Участницам нужно было запоминать последовательности цветов. Победительницей вышла Погребняк и заслужила себе право продолжить участие в проекте.

Бледанс пришлось покинуть шоу «Новые звезды в Африке».

ТВ,Мария Погребняк,Эвелина Бледанс,
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