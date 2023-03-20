Бледанс проиграла в поединке на шоу «Новые звезды в Африке»

Эвелина Бледанс стала новым антигероем шоу «Новые звезды в Африке», новый сезон которого стартовал на прошлой неделе.

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Если в самом начале проекта против Эвелины выступала блогер Мария Погребняк, то теперь в конфликт оказались втянуты и другие участники.

В результате звезды решили, что девушкам стоит решить свой конфликт в честном поединке и организовали им испытание, связанное с памятью.

Участницам нужно было запоминать последовательности цветов. Победительницей вышла Погребняк и заслужила себе право продолжить участие в проекте.