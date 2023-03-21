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2 часа назад

Искусственный интеллект стал ведущим новостей в Китае

Мир24

В Китае ведущим новостей стал искусственный интеллект, пишет местное издание People's Daily.

Искусственный интеллект стал ведущим новостей в Китае
Фото: Мир24Мир24

Виртуальная молодая женщина по имени Рен Сяоронг представилась аудитории как чат-бот, управляемый искусственным интеллектом.

«365 дней, 24 часа я буду сообщать новости за весь год, круглосуточно, без отдыха», – объявила искусственная ведущая.

По словам разработчиков, искусственный интеллект изучил навыки тысяч ведущих новостей и способен постоянно развиваться на основе отзывов зрителей. Нейросети можно задавать вопросы на любые темы.

«Вы всегда будете меня видеть. Каждая беседа, каждая ваша обратная связь будут делать меня только умнее», – пообещала Рен Сяоронг.

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