Искусственный интеллект стал ведущим новостей в Китае

В Китае ведущим новостей стал искусственный интеллект, пишет местное издание People's Daily.
Виртуальная молодая женщина по имени Рен Сяоронг представилась аудитории как чат-бот, управляемый искусственным интеллектом.
«365 дней, 24 часа я буду сообщать новости за весь год, круглосуточно, без отдыха», – объявила искусственная ведущая.
По словам разработчиков, искусственный интеллект изучил навыки тысяч ведущих новостей и способен постоянно развиваться на основе отзывов зрителей. Нейросети можно задавать вопросы на любые темы.
«Вы всегда будете меня видеть. Каждая беседа, каждая ваша обратная связь будут делать меня только умнее», – пообещала Рен Сяоронг.