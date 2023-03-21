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3 минуты назад

Российский телеканал запустил прогноз погоды с ведущей, созданной нейросетью

Российская Газета

Ставропольский краевой телеканал выпустил в эфир прогноз погоды, полностью созданный нейросетями. Текст, графику и ведущую создали при помощи математической модели. Об этом сообщил телеканал "СвоеТВ".

Телеканал РФ запустил прогноз погоды с ведущей, созданной нейросетью
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Всего для подготовки выпуска "Прогноза будущего", который станет регулярным, использовали три нейросети. Ведущая, которой дали "погодное" имя Снежана Туманова, полностью сгенерирована компьютером, программа пишет текст на основе прогноза Ставропольского центра по метеорологии, а также создает графику на фоне.

- Ведущая амбициозна и ставит перед собой цель полностью заменить людей-конкурентов. При этом руководство телеканала пока не намерено отказываться и от классического варианта прогноза с ведущим-человеком, - рассказали представители канала.

В эфир компьютерную Туманову будут выпускать пять раз в день, сразу после коротких выпусков новостей.

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