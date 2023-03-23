Как россияне оценили программу «Умнее всех»

«Ловлю себя на мысли, что буду рада, если дети будут смотреть эту программу, а не зависать в TikTok или ещё где-нибудь»;



«Я очень рада возвращению этого шоу! Замечательная игра. Очень понимаю Тину. Иногда она помогала деткам, чтобы не расстраивались, но неравноценные вопросы вводили в замешательство»;



«Ведущая — просто молодец, помогала всем как могла и наводила на правильный ответ. Волновалась за каждого. Девочка, которая выиграла, достойна победы»;



«Очень любила смотреть эту программу, когда была ребенком. Теперь наконец-то буду смотреть уже вместе со своей дочкой. Какие замечательные, эрудированные детки, желаю им всем удачи в жизни!» — отмечают комментаторы.