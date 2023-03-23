Как россияне оценили программу «Умнее всех»

На телеканале «Пятница!» состоялась премьера шоу «Умнее всех», ведущей которого выступила Тина Канделаки. Это шоу — обновленная версия программы «Самый умный». У россиян новая передача вызвала всплеск доброй ностальгии, однако были и те, у кого возникло немало вопросов к новому формату шоу.
Программу «Самый умный», которая выходила на телеканале СТС с 2003 по 2013 год, можно назвать поистине легендарной. Она собирала высокие рейтинги и запомнилась как одна из лучших передач на российском телевидении.
На днях, после десятилетнего перерыва на телеканале «Пятница!» стартовало обновленное шоу, которое теперь выходит под новым названием — «Умнее всех». В качестве ведущей осталась Тина Канделаки, однако правила передачи немного изменились — все-таки, возрождая шоу, создатели не могли не привнести в него что-то новое.
Россияне уже успели оценить новую передачу. Они отмечают, что были рады увидеть Тину Канделаки в привычном амплуа строгой ведущей, которая невероятно быстро произносит вопросы и интеллектуальные задания. Оказалось, что россияне соскучились по этому формату — многие подчеркивают, что отечественному телевидению не хватает таких интересных просветительских программ. Одним словом, шоу «Умнее всех» помогает вспомнить юность взрослым зрителям, а юным — получить немало новых знаний.
«Ловлю себя на мысли, что буду рада, если дети будут смотреть эту программу, а не зависать в TikTok или ещё где-нибудь»;
«Я очень рада возвращению этого шоу! Замечательная игра. Очень понимаю Тину. Иногда она помогала деткам, чтобы не расстраивались, но неравноценные вопросы вводили в замешательство»;
«Ведущая — просто молодец, помогала всем как могла и наводила на правильный ответ. Волновалась за каждого. Девочка, которая выиграла, достойна победы»;
«Очень любила смотреть эту программу, когда была ребенком. Теперь наконец-то буду смотреть уже вместе со своей дочкой. Какие замечательные, эрудированные детки, желаю им всем удачи в жизни!» — отмечают комментаторы.
Впрочем, некоторые зрители отметили, что программа не сможет повторить былой успех. Некоторые посчитали, что теперь Тина Канделаки изменила манеру: теперь она произносит вопросы не так быстро, да и раньше была менее строгой. Другие и вовсе отмечают, что детям не место на подобных передачах, так как там формируются ложные представления об успехе.
«Дети — молодцы, но Тина раньше лучше читала, быстрее и как-то добродушнее была что ли. Плюс в этой новой вариации какие-то глупые и неуместные вопросы детям задавала. В общем, раньше передача была душевнее»;
«Ребенок дошел до финала и говорит: "Я не молодец". Это насколько он хочет доказать всем, что он самый-самый, и не умеет проигрывать? Ведь финал — это уже победа»;
«Детские шоу должны в принципе уйти в прошлое»;
«"Нет, я не молодец" в конце, просто убило... Даже объяснять ничего по этому поводу не хочу, бедный ребенок», — пишут пользователи Сети.