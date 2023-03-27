Певец Ваня Дмитриенко скрывался в костюме Ворона на шоу "Маска"

В седьмом эпизоде четвертого сезона шоу «Маска» на НТВ члены жюри приняли решение рассекретить участника в костюме Ворона. Им оказался певец Ваня Дмитриенко.

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Помимо Ворона, кандидатами на выбывание в выпуске стали Хомяк и Мандрил. Зрители проголосовали за спасение Хомяка.

Филипп Киркоров и Алексей Воробьев посчитали, что в костюме Ворона выступает рэпер Тимати. Остальные члены жюри предположили, что за маской скрывается 17-летний Дмитриенко.

Артист признался, что ему трудно было изменить голос для выступлений. «Хочу сказать, что это очень тяжелый путь. У меня же высокий тембр, а мне говорили максимально изменить свой голос. Я не знал, как петь этот невероятный низ, но я его спел», — поделился он.

Регина Тодоренко заявила, что возненавидела Ворона с первых эпизодов шоу. «Ты был таким мерзким. Я думала, что там не может быть Ваня Дмитриенко. Это был мерзкий, пафосный чувак», — объяснила телеведущая.