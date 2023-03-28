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2 часа назад

Бывший участник КВН рассказал о предложении сняться в порно

Lenta.ru

Артист Большого Московского цирка, бывший участник КВН Артем Бобцов заявил, что однажды ему предложили сняться в фильме для взрослых. Подробности он раскрыл в эфире шоу «Предельник», запись которого доступна на YouTube.

Бывший участник КВН рассказал о предложении сняться в порно
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Бобцов рассказал, что приглашение поучаствовать в порно поступило от одного из его знакомых операторов. По словам артиста, за один съемочный день ему обещали заплатить тысячу долларов (примерно 76 тысяч рублей). Тем не менее он отказался.

«Я говорю нет. Лет 60-70 будет, на старости лет все попробую», — пошутил экс-участник КВН.

Бобцов добавил, что предложение сняться в фильме для взрослых его не заинтересовало и он не пытался узнать какие-либо подробности.

Ранее другой бывший участник КВН Александр Петросян раскритиковал проект. Он выразил уверенность в том, что в телеигре «все работают на одну семью». Вместе с тем юморист отметил, что, благодаря «Клубу веселых и находчивых», в России начал быстро развиваться стендап.

Перед этим бывший участник КВН и Comedy Club Олег Верещагин высказался о цензуре в этих двух проектах. По его словам, в «Клубе веселых и находчивых» больше ограничений и запретов, чем в Comedy Club.

ТВ,Александр Петросян,Олег Верещагин,
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