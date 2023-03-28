Каналы «Пятница» и «Суббота» решили вернуться на YouTube

После бойкота YouTube и обещаний выпускать ролики только на Rutube некоторые проекты холдинга «Газпром-Медиа» вернулись на зарубежную площадку.

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Как сообщает Telegram-канал Baza, проекты «ГПМ» перестали обновляться на YouTube с 1 февраля. В холдинге тогда заявляли, что намерены развивать отечественный сервис Rutube, который принадлежит «ГПМ». Помимо этого, там отметили, что невозможно строить долгосрочные отношения с площадкой, «которая в одностороннем порядке их расторгает».

Однако уже неделю на YouTube-канале телеканала «Пятница» публикуются выпуски шоу «Кондитер», на канале «Суббота» — анонсы сериалов с Наталией Орейро и выпуски «Кулинарного детектива». Другие проекты холдинга, ТНТ и ТВ3, также обновляют контент на видеохостинге. Некоторые же продолжают бойкотировать американскую площадку — в частности, «Матч ТВ».