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3 часа назад

Участница шоу «Голос. Дети» рассказала о кастинге на проект

Lenta.ru

Финалистка третьего сезона шоу «Голос. Дети» Ярослава Дегтярева рассказала, как участвовала в кастинге на проект. В интервью блогерше Александре Бунякиной, опубликованном на RuTube-канале «Саша|Оля|PRO», она также призналась, что не волновалась во время прослушиваний.

Участница шоу «Голос. Дети» рассказала о кастинге на проект
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Дегтяревой, она была счастлива попасть в «Останкино», так как все там было новым и неизведанным. Она добавила, что сама выбрала для исполнения песню «Кукушка», которую до этого услышала в фильме «Битва за Севастополь».

«Но открою секрет: даже на кастинге уже были у меня хейтеры. Мне говорила девочка: "Мы поем с тобой одинаковую песню. Я хочу ее петь. Мне не нравится, как ты поешь"», — поделилась финалистка шоу и добавила, что в итоге ее взяли в проект, а ее конкурентку нет.

Она подчеркнула, что практически не волновалась перед выступлением. По мнению Дегтяревой, она была спокойна перед кастингом, потому что очень мечтала об участии в шоу и пела «просто от души».

Третий сезон шоу «Голос. Дети» вышел в 2016 году. Дегтярева стала одной из финалисток шоу. Видео с кастинга, на котором она исполняет песню «Кукушка», опубликованное на YouTube-канале проекта, набрало за семь лет 95 миллионов просмотров.

ТВ,Кукушка,Битва за Севастополь,
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