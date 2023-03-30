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Участник "Дома-2" Венцеслав Венгржановский разводится с женой

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Звезда проекта ТНТ "Дом-2" Венцеслав Венгржановский, известный эпатажным поведением, разводится с женой — Дарьей Некрасовой, сообщает "Комсомольская правда". Их брак длился три года.

Участник "Дома-2" Венцеслав Венгржановский разводится с женой
© dom2.ru

По словам Дарьи Некрасовой, во время совместной жизни с Венгржановским она была для него, скорее, мамой, чем женой. Муж, по ее словам, не хотел работать, упустил возможность стать известнее сразу после участия в "Доме-2", а супругу обвинял в меркантильности, даже если деньги были ей нужны на прием у доктора.

Помимо этого, говорит Дарья, она не чувствовала себя с мужем в безопасности. Поскольку Венцеслав очень эмоционален и вспыльчив, жене периодически было страшно рядом с ним и один раз почти дошло до побоев.

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Венгржановский пока никак не прокомментировал свой развод с Дарьей Некрасовой.

Ранее о тяжелом разводе рассказала звезда сериала "Барвиха" Лянка Грыу.

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