Участник "Дома-2" Венцеслав Венгржановский разводится с женой

Звезда проекта ТНТ "Дом-2" Венцеслав Венгржановский, известный эпатажным поведением, разводится с женой — Дарьей Некрасовой, сообщает "Комсомольская правда". Их брак длился три года.

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По словам Дарьи Некрасовой, во время совместной жизни с Венгржановским она была для него, скорее, мамой, чем женой. Муж, по ее словам, не хотел работать, упустил возможность стать известнее сразу после участия в "Доме-2", а супругу обвинял в меркантильности, даже если деньги были ей нужны на прием у доктора.

Помимо этого, говорит Дарья, она не чувствовала себя с мужем в безопасности. Поскольку Венцеслав очень эмоционален и вспыльчив, жене периодически было страшно рядом с ним и один раз почти дошло до побоев.