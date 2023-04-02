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1 час назад

Наталья Подольская приняла участие в шоу "Голос" в честь дня рождения Преснякова

Газета.Ruиещё 3

Певица Наталья Подольская приняла участие в слепых прослушиваниях в шоу «Голос» на Первом канале. Она объяснила, что решилась на выступление перед звездными наставниками в честь дня рождения ее супруга Владимира Преснякова, которому 29 марта исполнилось 55 лет. Певица исполнила хит американской звезды Бейонсе «If I were a boy».

Подольская приняла участие в шоу "Голос"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

После небольшой паузы Полина Гагарина решила нажать на кнопку и поставила «блок» Преснякову — по новым правилам передачи наставники могут «блокировать» друг друга.

«Я Наташа, мне 40 лет. Последние 18 живу с этим красавчиком в Москве», — сказала Подольская после выступления, указав на Преснякова.

Растроганный артист поднялся на сцену и поцеловал супругу.

По словам Подольской, она боялась выходить на сцену и чувствовала себя юной девушкой с трясущимися руками: «Ощущение, что мне снова 18 лет и я опять на «Фабрике звезд».

ТВ,Полина Гагарина,Владимир Пресняков,Наталья Подольская,Первый канал,
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