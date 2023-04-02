Подольская приняла участие в шоу "Голос"

Певица Наталья Подольская приняла участие в слепых прослушиваниях в шоу «Голос» на Первом канале. Она объяснила, что решилась на выступление перед звездными наставниками в честь дня рождения ее супруга Владимира Преснякова, которому 29 марта исполнилось 55 лет. Певица исполнила хит американской звезды Бейонсе «If I were a boy».

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После небольшой паузы Полина Гагарина решила нажать на кнопку и поставила «блок» Преснякову — по новым правилам передачи наставники могут «блокировать» друг друга.

«Я Наташа, мне 40 лет. Последние 18 живу с этим красавчиком в Москве», — сказала Подольская после выступления, указав на Преснякова.

Растроганный артист поднялся на сцену и поцеловал супругу.