Стали известны имена всех участников новых «Экстрасенсов»

Премьера нового шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» состоялась на канале ТНТ 1 апреля. За звание лучшего будут бороться девять участников из прошлых сезонов.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Выяснить, кто сильнее, пришли братья Шепс – Александр и Олег. К ним присоединились провидец Константин Гецати, ведьмы Виктория Райдос, Марьяна Романова и Надежда Шевченко. За звание лучшего также поборются Лина Джебисашвили, Влад Череватый и Дмитрий Матвеев.

Ведущим «Экстрасенсов» традиционно выступит Марат Башаров. По его словам, на проекте уже царит атмосфера конкуренции, а между участниками «летят искры», пишет StarHit.