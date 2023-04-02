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1 час назад

Стали известны имена всех участников новых «Экстрасенсов. Битва сильнейших»

Слово и Дело

Премьера нового шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» состоялась на канале ТНТ 1 апреля. За звание лучшего будут бороться девять участников из прошлых сезонов.

Стали известны имена всех участников новых «Экстрасенсов»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Выяснить, кто сильнее, пришли братья Шепс – Александр и Олег. К ним присоединились провидец Константин Гецати, ведьмы Виктория Райдос, Марьяна Романова и Надежда Шевченко. За звание лучшего также поборются Лина Джебисашвили, Влад Череватый и Дмитрий Матвеев.

Ведущим «Экстрасенсов» традиционно выступит Марат Башаров. По его словам, на проекте уже царит атмосфера конкуренции, а между участниками «летят искры», пишет StarHit.

Согласно правилам, всех магов определят в три группы по три человека. Каждой из них предстоит пройти испытания. Соперник будет выбран с помощью жеребьевки.

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