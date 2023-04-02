Участники новых «Экстрасенсов» едва не подрались в первом выпуске шоу

Первый выпуск телевизионного проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» закончился скандалом. Конфликт разгорелся между Олегом Шепсом и Владом Череватым.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Зачинщиком потасовки стал Череватый, которому не понравились слишком низкие оценки от соперников. Маг начал оскорблять Александра Шепса, однако за последнего вступился его брат Олег. Он пообещал разбить лицо Череватому, если тот не замолчит.

«Люди иногда любят слушать муть. Это камень в огород обоих конкурентов. Считаю, что сказка про заблудшие души — полный бред! Я ожидал такие цифры от соперников, могу поклониться», — приводит слова мага StarHit.

В конце спора Череватый покинул съемочную площадку, демонстративно хлопнув дверью. Сгладить ситуацию попытался ведущий Марат Башаров, заявив, что «Влад вспыльчивый, но отходчивый» человек.