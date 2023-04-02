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1 час назад

Участники «Экстрасенсов. Битва сильнейших» едва не подрались в первом выпуске шоу

Слово и Дело

Первый выпуск телевизионного проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» закончился скандалом. Конфликт разгорелся между Олегом Шепсом и Владом Череватым.

Участники новых «Экстрасенсов» едва не подрались в первом выпуске шоу
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Зачинщиком потасовки стал Череватый, которому не понравились слишком низкие оценки от соперников. Маг начал оскорблять Александра Шепса, однако за последнего вступился его брат Олег. Он пообещал разбить лицо Череватому, если тот не замолчит.

«Люди иногда любят слушать муть. Это камень в огород обоих конкурентов. Считаю, что сказка про заблудшие души — полный бред! Я ожидал такие цифры от соперников, могу поклониться», — приводит слова мага StarHit.

В конце спора Череватый покинул съемочную площадку, демонстративно хлопнув дверью. Сгладить ситуацию попытался ведущий Марат Башаров, заявив, что «Влад вспыльчивый, но отходчивый» человек.

В проекте «Экстрасенсы. Битва сильнейших» участники разделились на группы по три человека. В конце испытаний они получают оценки от экспертов и соперников.

ТВ,Александр Шепс,Марат Башаров,
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