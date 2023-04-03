Блогерша Ида Галич рассказала в своем в Telegram-канале, что отказалась от роли ведущей в новом шоу о путешествиях.

По словам Иды Галич, такое решение она приняла из-за проблем с ментальным здоровьем. Ида решила посвятить весь 2023 год решению проблем своего психологического состояния, потому что больше не хочет достигать рабочих целей как спринтер, доводя себя до эмоционального выгорания.

Галич отметила, что взявшись за подобное шоу, она потратит на него очень много времени и сил и не сможет совмещать с этим работу над своими остальными проектами и семью. Такой график, по словам блогерши, может довести ее до капельницы и жуткого невроза

«Страдает сфера семьи. Я мать. У меня еще есть сын и ему нужно внимание. Страдает сфера моего развития. Потому что все стрессовые ситуации и вот эти неврозы откатывают тебя на десять шагов назад от психологически здорового человека», — рассказала Галич.

Личную жизнь с таким плотным графиком построить также не удастся.