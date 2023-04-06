Незлобин позлорадствовал над переходом «Импровизации» на СТС

Актер, телеведущий и стендап-комик Александр Незлобин признался, что позлорадствовал над переходом шоу «Импровизация» с телеканала ТНТ на СТС. Артист рассказал, почему это вызвало в нем такую реакцию.
Незлобин покинул ТНТ в 2018 году. Как утверждает комик, переход на другую площадку сопровождался колкими насмешками со стороны коллег. Поэтому, когда другие столкнулись с такой же ситуацией, Незлобин не мог не подшутить.
«Приятная новость — шоу "Импровизация" перешло с ТНТ на СТС. Конечно, маленький Саша внутри меня не мог не позлорадствовать», — отметил он на своем YouTube-канале.
При этом Незлобин пожелал удачи всей команде проекта. Он отметил, что на просторах Сети шоу получило бы гораздо больше откликов, чем на телевидении.