Кордена назвали "самым трудным и несносным ведущим"

Продюсер Крейг Дункан, который был режиссером одного из эпизодов шоу «Их собственная лига», где снимался Джеймс Корден, заявил, что работать с ведущим очень трудно. Об этом пишет Daliy Mail.

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В видео, опубликованном на канале Дункана на YouTube, он сказал: «Самый трудный и несносный ведущий, с которым я когда-либо работал, — это Джеймс Корден». По его словам, он был предупрежден о трудном характере комика.

Крейг Дункан заявил, что на репетиции сцены Джеймс Корден был несогласен со словами, которые ему было необходимо произнести, и в грубой форме попросил переписать шутку.

Крейг сказал: «Я не знаю, может, у него был трудный день, или он написал не то, что нужно, но я точно подумал, что если кто-то это написал, нехорошо так поступать. Но телевидение не для слабонервных, и иногда приходится принимать эти удары на свой счет».

Как отметил Крейг Дункан, обстановка на съемочной площадке накалялась, когда появлялся Корден, потому что все остальные вели себя дружелюбно.

«Надеюсь, я никогда больше не буду работать с Джеймсом», — добавил Дункан.