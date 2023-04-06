"Внутри мусор": ведущая Первого канала раскрыла отношение к критике

Юлия Барановская, ведущая ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале, рассказала, как относится к критике свой адрес и в адрес своих детей в интервью «Дети Mail.ru».

Фото: Legion-media.ru Legion-media.ru

По словам Барановской, к критике в свой адрес она относится спокойно, но очень переживает, что ее детям тоже достается из-за известной фамилии их отца, футболиста Андрея Аршавина.

Так, ее дочь Яна в 2021 году участвовала в телешоу «Новые танцы» и подверглась жесткой критике со стороны зрителей. Девушка очень тяжело переносила это.

Барановская отметила, что была в ярости из-за негатива в адрес дочери, но внешне ей приходилось сохранять спокойствие и убеждать дочь, что критика - это мелочи, и не нужно обращать на все внимание.

В целом Юлия Барановская считает, что в соцсетях есть большое количество людей, у кого "внутри мусор", который они "пытаются высыпать на тебя".

Когда дело касается не ее самой, а ее детей, она не может мыслить логично и, иногда, просто теряет контроль.

При этом она отмечает, что во все школы ее дети поступали на общих основаниях.