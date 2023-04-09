Самбурская не могла два года рассказать о поединке с Долиной

Актриса Настасья Самбурская два года не могла посвятить своих поклонников в детали противостояния с джазовой певицей Ларисой Долиной. После соперничества в шансон-шоу «Три аккорда», она получила награду за финальное исполнение песни в проекте.

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Зрители до сих пор обсуждают финал шоу «Три аккорда», который многим показался спорным. В частности, не все оценили победу певицы Ларисы Долиной. Несмотря на то, что поклонники Евгения Гора уверены, что его победа обошла незаслуженно, был еще один претендент на выигрыш. Настасья Самбурская запомнилась со своей финальной песней «Сильная». Как оказалось, ее оценило «Радио Шансон» в лице главреда Рустэма Ахметшина, который вручил вокалистке золотой гитарный гриф за «красоту, грацию и необыкновенное исполнение».

«Мое финальное исполнение песни "Сильная" в шоу "Три аккорда" на 1-ом. Большое спасибо всем членам жюри, особенно Любови Успенской и конечно "Радио Шансон" за вашу награду, для меня это и стало победой! Спасибо автору Юрию Николаенко. Спасибо всем, кто болел за меня, но это было бесполезно, с таким составом участников как-то бессмысленно тягаться. Спасибо каждому», — призналась Самбурская, выложив ролик со своим выступлением в микроблоге.