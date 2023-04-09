Как попасть на съемки популярных телепрограмм и заработать

— Важно получать информацию о съемках строго с проверенных ресурсов. Актер за свою работу получает деньги. А вот самому платить ему ни за что не надо. Я работаю в этом бизнесе 15 лет и знаю, что заказчик оплачивает абсолютно все. Единственное, на что может потратиться актер массовых сцен, — это обед. Еще есть вариант обмана: у актера просят деньги на портфолио. Якобы для дальнейшего продвижения в кино. 5–10 тысяч рублей — и вам «гарантированы главные роли». Или подходят якобы бригадиры и просят по 500–1000 рублей за добавление в базу, по которой будут вызывать на съемки чаще.