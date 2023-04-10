Популярный российский комик рассказал о цензуре в Comedy Club

Популярный комик и бывший участник КВН Алексей Шальнов заявил, что резиденты шоу Comedy Club на ТНТ сами понимают, на какие темы можно и нельзя шутить. О цензуре в программе он высказался в подкасте проекта «Чайных дел мастерская» на YouTube.

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«Мы как-то уже сами понимаем, о чем можно шутить, о чем нельзя, как нужно завуалировать [какую-либо тему]», — сказал Шальнов, отвечая на вопрос о строгости редактуры в Comedy Club.

Комик также рассказал, как в Comedy Club готовят номера для эфира. По его словам, участники шоу сначала пишут идеи, затем с помощью коллег выбирают лучшие из них. Готовые номера показывают аудитории на проверочной вечеринке. «Это не телевизионный формат. Там приходят зрители, мы проверяем этот номер, выкидываем, что не зашло, добавляем что-то новое», — поделился резидент Comedy Club.