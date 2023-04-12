Шоу "Кто хочет стать миллионером?" перезапустят с новым ведущим

"Первый канал" планирует перезапуск известного шоу "Кто хочет стать миллионером?". Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на собственный источник.

Фото: Кадр из шоу "Кто хочет стать миллионером?" Кадр из шоу "Кто хочет стать миллионером?"

По информации инсайдера сейчас снимаются пилотные выпуски программы в обновленном формате. Международная компания отозвала лицензию на показ шоу, поэтому его планируют немного изменить. Отмечается, что перезапуск начали с поиска нового ведущего.