Шоу "Кто хочет стать миллионером?" перезапустят с новым ведущим

"Первый канал" планирует перезапуск известного шоу "Кто хочет стать миллионером?". Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на собственный источник.
По информации инсайдера сейчас снимаются пилотные выпуски программы в обновленном формате. Международная компания отозвала лицензию на показ шоу, поэтому его планируют немного изменить. Отмечается, что перезапуск начали с поиска нового ведущего.
Предположительно, новым ведущим станет женщина. Кто именно это будет — пока не сообщается. Источник рассказал, что если пилотные выпуски понравятся руководству телеканала, то шоу выйдет в эфир.
Ранее сообщалось, что вопрос из «Кто хочет стать миллионером?» застал врасплох ведущего.