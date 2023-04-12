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23 минуты назад

Шоу "Кто хочет стать миллионером?" перезапустят с новым ведущим

Мария Каткова

"Первый канал" планирует перезапуск известного шоу "Кто хочет стать миллионером?". Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на собственный источник.

Шоу "Кто хочет стать миллионером?" перезапустят с новым ведущим
Фото: Кадр из шоу "Кто хочет стать миллионером?"Кадр из шоу "Кто хочет стать миллионером?"

По информации инсайдера сейчас снимаются пилотные выпуски программы в обновленном формате. Международная компания отозвала лицензию на показ шоу, поэтому его планируют немного изменить. Отмечается, что перезапуск начали с поиска нового ведущего.

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Предположительно, новым ведущим станет женщина. Кто именно это будет — пока не сообщается. Источник рассказал, что если пилотные выпуски понравятся руководству телеканала, то шоу выйдет в эфир.

Ранее сообщалось, что вопрос из «Кто хочет стать миллионером?» застал врасплох ведущего.

ТВ,Первый канал,
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