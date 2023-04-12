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3 часа назад

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, что ей запрещали на "Первом канале"

Мария Каткова

Телеведущая и сваха шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова рассказала о том, с какими ограничениями столкнулась во время работы на "Первом канале". Об этом она сообщила в интервью "Леди Mail.ru".

Телеведущую спросили о том, как закрытие "Давай поженимся!" повлияло на ее финансы. Она ответила, что в ее финансах ничего не изменилось, так как Сябитова работает с другими телеканалами.

Она отметила, что во время работы на "Первом" не могла себе позволить сотрудничать с другими передачами из-за запретов. Теперь она снимается в различных шоу.

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Тем не менее Сябитова заявила, что еще надеется на возобновление работы "Давай поженимся!". Она активно делится архивами со съемок в социальных сетях и видит отклик своей аудитории.

Ранее сообщалось, что Роза Сябитова посоветовала женщинам не стыдиться старения.

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