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1 час назад

Ургант пообещал вернуться в эфир Первого канала

Lenta.ruиещё 2

Телеведущий Иван Ургант заявил, что обязательно вернется в эфир Первого канала. Об этом он сообщил на премьере фильма «Вызов», которая проходит в Москве, передает РИА Новости.

Ургант пообещал вернуться в эфир Первого канала
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Конечно, вернусь», — пообещал Ургант.

В январе в сети появились слухи о возвращении шоу «Вечерний Ургант» в эфир. Их спровоцировали опубликованные в Telegram-каналах фото Ивана Урганта с певцом Филиппом Киркоровым в декорациях, напоминающих студию передачи. Тогда телеведущий заявил, что эти снимки не имеют отношения к шоу.

Программа «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с конца февраля 2022 года. В сети неоднократно появлялись сообщения о том, что передачу закрыли, однако руководство Первого канала их опровергало.

ТВ,Вызов,Иван Ургант,Филипп Киркоров,Первый канал,
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