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3 часа назад

Звезда «Уральских пельменей» рассказала об отношениях в коллективе

Lenta.ruиещё 1

Артистка юмористического проекта «Уральские пельмени» Ксения Корнева рассказала об отношениях в коллективе. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале, отвечая на вопросы зрителей.

Звезда «Уральских пельменей» рассказала об отношениях в коллективе
Фото: Лента.руЛента.ру

Корнева заверила, что участники «Уральских пельменей» являются друзьями.

«Так долго вместе просто коллегами быть сложно», — пояснила звезда проекта, отвечая на вопрос зрителя об отношениях между артистами.

Она также рассказала о подготовке номеров коллектива. По словам Корневой, она и другая артистка проекта Илана не состоят в авторской группе «Уральских пельменей». Чтобы выучить свои реплики, она сначала репетирует сцену с товарищами по проекту, а позднее выделяет время, чтобы внимательно прочитать их и запомнить.

Ранее участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков признался, что артисты проекта в какой-то степени устали друг от друга, так как давно работают вместе. По его словам, в связи с этим в свободное время участники коллектива стараются не встречаться.

ТВ,Ксения Корнева,Андрей Рожков,
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