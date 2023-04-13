Звезда «Уральских пельменей» рассказала об отношениях в коллективе

Артистка юмористического проекта «Уральские пельмени» Ксения Корнева рассказала об отношениях в коллективе. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале, отвечая на вопросы зрителей.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Корнева заверила, что участники «Уральских пельменей» являются друзьями.

«Так долго вместе просто коллегами быть сложно», — пояснила звезда проекта, отвечая на вопрос зрителя об отношениях между артистами.

Она также рассказала о подготовке номеров коллектива. По словам Корневой, она и другая артистка проекта Илана не состоят в авторской группе «Уральских пельменей». Чтобы выучить свои реплики, она сначала репетирует сцену с товарищами по проекту, а позднее выделяет время, чтобы внимательно прочитать их и запомнить.