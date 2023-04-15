Стало известно, кто стал первыми гостями нового шоу Павла Воли

Вчера Super выпала уникальная возможность побывать на съемках первого выпуска нового «Шоу Воли» на ТНТ, которое сейчас обсуждают все Telegram-каналы. Можем смело заявить: программа и ее масштабы вас приятно удивят. Павел Воля признался, что собственное шоу было его мечтой, которая должна была когда-нибудь претвориться в жизнь, ведь он ветеран телевидения. Гостей Павел выбирает сам. Super первым увидел, какие звезды решили поддержать резидента Comedy Club в его начинаниях.

Фото: Super.ru Super.ru

На площадке Воля заявил, что в премьерный выпуск решил пригласить людей, которых в Москве знает дольше всего. Так, сначала в студию вошел Гарик Харламов, с которым Паша познакомился в самый первый день своего приезда из Пензы в столицу (а это, на минуточку, около 20 лет назад). Закадычные друзья предались воспоминаниям и решили поведать зрителям, как они вместе заработали свои первые деньги (поверьте, эта история достойна экранизации).

Следующим гостем юмориста, как узнал Super, стал другой старый друг — Василий Вакуленко, он же Баста или Ноггано. Артисты поговорили о трудностях воспитания дочерей и подготовили для зрителей музыкальный сюрприз. Не обошлось и без конкурсов с участием Басты и Павла.