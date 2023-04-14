Стилист Рогов рассказал о своем модном шоу на СТС

Александр Рогов возобновил сотрудничество с телеканалом СТС после небольшого перерыва. Теперь в выходные можно снова увидеть стилиста за работой в программе «Рогов в деле». Однако шоу претерпело изменения. Модный стилист рассказал «ФедералПресс», каких героев теперь выбирают на проект, почему в программе часто появляются мужчины и чем шоу отличается аналогичных на других телеканалах.

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Как выбираете героев в свое шоу?

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— Если говорить о техническом моменте, то на сайте СТС.ru есть раздел нашей программы, где можно оставить заявку, написать свою историю и приложить к ней фотографию. Участвовать в нашем шоу могут все жители России. Участие в программе бесплатно, но герои должны сами оплатить поездку и решить вопрос с жильем.

В эмоциональном плане нам интересны разные люди. Например, в одной из ближайших программ у нас будет участвовать пара – папа и дочь, которые в прошлом году потеряли маму. Они пришли к нам на программу для того, чтобы мы им подняли настроение и помогли пережить это потрясение. На прошлой неделе в передаче участвовала многодетная мать-одиночка...

Мы сейчас не фокусируемся на драматичной истории героев, которые находятся в раздрае, эмоциональном подавленном состоянии. Мы берем интересных людей, которым хочется помочь, которых хотелось бы показать зрителям, и с которыми наши зрители могут себя ассоциировать.

Все очень просто: нужно быть интересным человеком, который умеет разговаривать, выражать свои эмоции, тогда есть шанс попасть в наше шоу.

Внешность имеет большое значение?

— Определенные нюансы мы учитываем: это телешоу, люди должны быть сравнительно телегеничные. Что касается размеров, то ограничений глобальных у нас нет. Просто в сложившейся ситуации в стране, когда мы ограничены в выборе одежды и брендов, приходится учитывать нюансы, с которыми мы можем столкнуться во время подготовки к съемкам. Хотя недавно появились русские бренды, которую шьют одежду больших размеров, поэтому, я думаю, вскоре в программе могут появиться и крупные дамы.

С мужчинами тоже достаточно сложно, потому что мужских российских брендов или западных, оставшихся на территории страны, тоже достаточно мало. Мы не можем позволить себе весь спектр одежды, который может нам пригодиться, поэтому тоже должны выбирать героя, которого сможем одеть и обеспечить преображение.

Вы один из немногих ведущих, кто стал брать в шоу героев-мужчин для преображения. Как вам с ними работается в кадре?

— Это совершенно другая лексика, это совершенно другие темы, которые мы затрагиваем. Но мне безумно приятно, что мужчины приходят. У нас огромное количество мужчин на кастингах – запрос большой. Практически в каждом выпуске есть герой-мужчина. Чаще приходят парами: муж и жена или папа и дочь, как я уже говорил. Мужчины готовы меняться, и порой у них бывают более яркие реакции на преображение, чем у девушек. Это совершенно другой спектр эмоций и для меня, и для нашей команды, и для зрителей.

Бывает сложно поменять представление героя о своей внешности?

— Если к нам просится героиня и так симпатично выглядящая, мы вряд ли возьмем ее на глобальное преображение. Но можем пригласить на персональную консультацию по подбору вещей. Туда приходят герои с вопросом об одежде: мы их не причесываем, не красим, а говорим о моде, предлагаем некую несвойственную им одежду, чтобы изменить их представление о себе.

В программу к нам приходят те, кто морально готов взглянуть на себя по-новому.

Я не просто ведущий программы. Я работаю с героями за кадром. Лично принимаю участие в покупке для них вещей. Профессионального стилиста от стилиста-демагога отличает то, что он слышит своего клиента. Понятно, что мы не будем женщину 60 лет, преображая, одевать в модный сейчас стиль панк, потому что она этого не поймет.

В нашем шоу вы можете заметить, что блондинка остается блондинкой, а брюнетка – брюнеткой, а мы просто корректируем длину, колор, способ среза, но при этом оставляем человека собой.