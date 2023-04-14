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Финалист "Фабрики звезд" Антон Зацепин раскрыл изнанку голосования на шоу

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Финалист четвертого сезона "Фабрики звезд" Антон Зацепин рассказал, как всех участников проекта просили голосовать за певицу Ирину Дубцову. Подробностями артист поделился в беседе с бывшей ведущей программы Яной Чуриковой для ее YouTube-канала.

Зацепин раскрыл изнанку голосования на "Фабрике звезд"
© РИА Новости

По словам Заепина, однажды кандидатами на то, чтобы выбыть из проекта, стали певец Ратмир Шишков и певица Ирина Дубцова. Артист хотел проголосовать за Шишкова, однако, когда он подошел к нему на сцене, певец сказал:

"Передай всем, начальство сказало голосовать за Дубцову".

Когда Зацепин подошел к другим участникам, чтобы передать им слова Шишкова, оказалось, что все уже про это знали:

"Меня как водой холодной обдали, потому что так не должно быть".

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По итогу голосования, победил Шишков, а продюсер Игорь Крутой воспользовался правом вето, чтобы оставить Дубцову в проекте.

После этого, по словам артиста, Крутой долгое время не разговаривал с участниками "Фабрики звезд".

Так, победителем четвертого сезона шоу стала Ирина Дубцова, а Антон Зацепин занял второе место.

Ранее Рита Дакота рассказала о критике на "Фабрике звезд".

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