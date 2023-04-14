Зацепин раскрыл изнанку голосования на "Фабрике звезд"

Финалист "Фабрики звезд" Антон Зацепин раскрыл изнанку голосования на шоу
Финалист четвертого сезона "Фабрики звезд" Антон Зацепин рассказал, как всех участников проекта просили голосовать за певицу Ирину Дубцову. Подробностями артист поделился в беседе с бывшей ведущей программы Яной Чуриковой для ее YouTube-канала.
По словам Заепина, однажды кандидатами на то, чтобы выбыть из проекта, стали певец Ратмир Шишков и певица Ирина Дубцова. Артист хотел проголосовать за Шишкова, однако, когда он подошел к нему на сцене, певец сказал:
"Передай всем, начальство сказало голосовать за Дубцову".
Когда Зацепин подошел к другим участникам, чтобы передать им слова Шишкова, оказалось, что все уже про это знали:
"Меня как водой холодной обдали, потому что так не должно быть".
По итогу голосования, победил Шишков, а продюсер Игорь Крутой воспользовался правом вето, чтобы оставить Дубцову в проекте.
После этого, по словам артиста, Крутой долгое время не разговаривал с участниками "Фабрики звезд".
Так, победителем четвертого сезона шоу стала Ирина Дубцова, а Антон Зацепин занял второе место.