$81.50-0.1790.16+0.16

Новый выпуск шоу «Голос» покажут на Первом канале 21 апреля

Стало известно, что в шоу «Голос» завершились слепые прослушивания. Первый этап на выбывание, а именно поединки, после которых команды сократятся сразу вдвое, состоится 21 апреля в 21:45 на Первом канале.

Новый выпуск шоу «Голос» покажут на Первом канале=
© FBM.ru

Участниками стали Маша Мэй (Москва), Вадим Евтеев (Балашов), Юлия Гарифуллина (Пермь), Эльмира Диваева (Стерлитамак), Маргарита Багдасарян (Сочи), Дарэл Альфонсо (Карденас, Куба), Ахмед Ахмедов (Бухара), Илья Аноприев (Железногорск, Красноярский край) и другие.

Места наставников в новом сезоне заняли Полина Гагарина, Баста (Василий Вакуленко), Владимир Пресняков и Антон Беляев. Бессменный ведущий первых 10 сезонов телепроекта Дмитрий Нагиев ранее объявил о творческой паузе. Его место заняла Яна Чурикова, которая прежде была ведущей шоу «Голос. Дети».

Шоу «Голос» – российская адаптация проекта The Voice, созданного голландским продюсером Джоном де Молем. В России телевизионный конкурс выходит в эфир с 2012 года. Крайний, десятый сезон завершился в 2021 году.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий