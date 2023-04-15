Новый выпуск шоу «Голос» покажут на Первом канале 21 апреля
Стало известно, что в шоу «Голос» завершились слепые прослушивания. Первый этап на выбывание, а именно поединки, после которых команды сократятся сразу вдвое, состоится 21 апреля в 21:45 на Первом канале.
Участниками стали Маша Мэй (Москва), Вадим Евтеев (Балашов), Юлия Гарифуллина (Пермь), Эльмира Диваева (Стерлитамак), Маргарита Багдасарян (Сочи), Дарэл Альфонсо (Карденас, Куба), Ахмед Ахмедов (Бухара), Илья Аноприев (Железногорск, Красноярский край) и другие.
Места наставников в новом сезоне заняли Полина Гагарина, Баста (Василий Вакуленко), Владимир Пресняков и Антон Беляев. Бессменный ведущий первых 10 сезонов телепроекта Дмитрий Нагиев ранее объявил о творческой паузе. Его место заняла Яна Чурикова, которая прежде была ведущей шоу «Голос. Дети».
Шоу «Голос» – российская адаптация проекта The Voice, созданного голландским продюсером Джоном де Молем. В России телевизионный конкурс выходит в эфир с 2012 года. Крайний, десятый сезон завершился в 2021 году.