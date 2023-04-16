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10 минут назад

Судьи «Маски» выяснили личность артиста в костюме Хомяка

Слово и Делоиещё 1

Очередной выпуск шоу «Маска» стартовал 16 апреля на телеканале НТВ. Зрители и члены жюри узнали артиста, скрывающегося под образом Хомяка.

Судьи «Маски» выяснили личность артиста в костюме Хомяка
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В новом выпуске перед зрителями и судьями выступили артисты в масках Мышонка и Мумии. Их личности удалось выяснить без труда. Звездами в костюмах оказались Наталья Королева и Ярослав Сумишевский. На финальном голосовании жюри приняли решение снять маску с Хомяка. По мнению некоторых судей, в костюме пряталась Анита Цой. Но Филипп Киркоров отказывался верить в это. Для него стало шоком, когда под маской оказалась именно эта артистка.

«Когда сейчас сняли маску и под ней оказалась ты, я, ей богу, чуть сознание не потерял», — признался король отечественной поп-сцены.

Киркоров неоднократно говорил, что хотел бы увидеть Цой на шоу «Маска». Стоить отменить, что вместе с Хомяком в номинации оказалась Гусеница, но в итоге ей дали шанс продолжить участие в проекте.

ТВ,Ярослав Сумишевский,Наталья Королева,Анита Цой,Филипп Киркоров,
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