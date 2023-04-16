Судьи «Маски» выяснили личность артиста в костюме Хомяка

В новом выпуске перед зрителями и судьями выступили артисты в масках Мышонка и Мумии. Их личности удалось выяснить без труда. Звездами в костюмах оказались Наталья Королева и Ярослав Сумишевский. На финальном голосовании жюри приняли решение снять маску с Хомяка. По мнению некоторых судей, в костюме пряталась Анита Цой. Но Филипп Киркоров отказывался верить в это. Для него стало шоком, когда под маской оказалась именно эта артистка.