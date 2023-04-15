В полуфинале шоу "Маска" выступят специальные гости

16 апреля в эфир НТВ выйдет первый полуфинал шоу «Маска». На сайте телеканала сообщается, что в новом выпуске выступят специальные гости.

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На сцене выступят Мумия и Мышонок — знаменитости в костюмах дадут членам жюри несколько подсказок о себе и исполнят музыкальные номера. Личности гостей будут раскрыты в конце выпуска.