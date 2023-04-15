В полуфинале шоу "Маска" выступят специальные гости

16 апреля в эфир НТВ выйдет первый полуфинал шоу «Маска». На сайте телеканала сообщается, что в новом выпуске выступят специальные гости.
На сцене выступят Мумия и Мышонок — знаменитости в костюмах дадут членам жюри несколько подсказок о себе и исполнят музыкальные номера. Личности гостей будут раскрыты в конце выпуска.
В предыдущих трех сезонах также выступали приглашенные звезды. Среди гостей были Бедрос Киркоров, Сергей Лазарев, Александр Шоуа, Эвелина Бледанс, Наталья Гулькина и другие.
В полуфинал четвертого сезона «Маски» вышли Гусеница, Мандрил, Мамонтенок, Пудель, Скорпион и Хомяк. Одному из участников предстоит раскрыть свою личность в первом полуфинале проекта в двух шагах от финала. Финал «Маски» пройдет 30 апреля в Crocus City Hall.