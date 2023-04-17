«Шоу Воли» на ТНТ: почему новый проект лучше «Вечернего Урганта»

Вечером 16 апреля на телеканале ТНТ состоялась премьера авторского шоу резидента Comedy Club Павла Воли. Ожидалось, что «Шоу Воли» станет заменой исчезнувшему с телеэкранов «Вечернему Урганту» на Первом канале. Каким получился новый развлекательный проект на ТНТ, читайте в обзоре «Слово и Дело».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

В мае прошлого года стало известно о закрытии шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. К тому моменту передача не выходила на телеэкраны уже три месяца: после начала специальной военной операции все каналы убрали из сетки вещания развлекательные программы и перешли на информационный формат. Ведущий проекта Иван Ургант публично осудил действия России и сбежал из страны. Так россияне остались без полюбившегося вечернего шоу.

Видео дня

Однако ниша пустовала недолго: весной 2023 года повторить формат взялся телеканал ТНТ, создав собственный проект «Шоу Воли», ведущим которого стал известный российский телеведущий и юморист Павел Воля.

Формат передачи действительно во многом напоминает «Вечернего Урганта»: сначала идет краткий юмористический обзор новостей, затем два интервью с приглашенными гостями, перемешанные небольшими развлекательными аттракционами, обзор постов российских селебрити в соцсетях и, наконец, музыкальное выступление.

Этот формат считается классическим, и он совершенно не уникален: именно так действуют и оригинальные американские шоу. Структура явно позаимствована у «Очень позднего шоу с Джеймсом Корденом», которое выходит на телеканале CBS в Америке. Итак, каким же получился новый проект ТНТ?

Ведущий Воля

В первые минуты шоу Павел Воля заявляет, что наконец дождался своего авторского шоу. Мы давно знаем Волю как прекрасного телеведущего, который умеет создать живую, дружелюбную атмосферу в кадре и прекрасно объединяет всех героев. Да и юмор у Воли, по сравнению с другими резидентами Comedy Club, самый интеллигентный и аккуратный, но от того — не менее смешной. Павел Воля идеально вписался в формат своего авторского проекта — очень расслабленная, доброжелательная обстановка в уютной студии. Единственный вопрос, почему на фоне изображен некий заграничный мегаполис, а вовсе не Москва? Быть может, этот момент будет обыгран в будущем.

Смутило и другое: очевидно, что стендап и шутки для Павла Воли писали редакторы шоу, но не сам артист. Думается, некоторая доля импровизации не помешала бы — наоборот, она бы только украсила проект. Впрочем, это только начало — проба пера.

«Собости»

Само название блока новостей, которые ведет Илья Соболев, кажется удачным каламбуром. Соболев не боится подшутить над собой и другими. Еще раз оговоримся: пока «Шоу Воли» — это только попытка нащупать почву. Очевидно, что и контент, и форма еще не раз поменяются, все с чего-то начинали, да и «Вечерний Ургант» далеко не сразу приобрел такую большую популярность.

В информационном блоке Илья Соболев «прошелся» по всем традиционный объектам для насмешек в России: дороги, дорогой курорт Сочи, экс-президент США Дональд Трамп. Свежее и легкое чувство юмора и правда помогают ненадолго отвлечься от реальности и от души посмеяться. В новостном блоке нет совершенно никакого политического подтекста, и кажется, что это правильно. Все-таки, «Шоу Воли» — это развлекательная, а не аналитическая передача. При этом шутки остаются шутками — желающие всегда смогут покопаться в контекстах и междустрочье.

Гости

Гостями первого выпуска стали старые друзья Павла Воли — Гарик Харламов и Вася Вакуленко (Баста). Из-за такого выбора иногда возникало ощущение, будто смотришь Comedy Club. Но почему-то тут гости оказались добрее и интереснее, а шутки свободнее. Да и есть в этом что-то трогательное: старые друзья пришли поддержать ведущего на новом пути. Уверены, что совсем скоро Павел Воля сможет пуститься в импровизацию, а подбор гостей станет более неожиданным и интересным.