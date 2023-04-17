Новое скетч-шоу Галустяна "Галустян +" скоро выйдет на ТВ

Новое шоу одного из самых популярных и любимых комиков страны Михаила Галустяна "Галустян +" на ТНТ будет выходить по пятницам с 28 апреля в 22.00.
Каждый выпуск, рассказывают создатели, состоит из скетчей, охватывающих самые разные социальные и бытовые темы. Михаил предлагает посмеяться над проблемами российского общества, в этом ему помогают звезды шоу-бизнеса, примеряя на себя необычные образы.
Сам Михаил рассказывает о шоу так: "Галустян +" - это не просто шутка ради шутки. Это юмор как инструмент для подсвечивания проблемы. Как журналист освещает события, так и я как комик через скетч-шоу подсвечиваю проблемы, где-то снижая градус того, что сейчас происходит. Это и вечная проблема отцов и детей, и социальные вопросы, и простой животный юмор. После этого проще относишься ко всему, что происходит вокруг. Уверен, зрители смогут найти для себя любимчиков в моем шоу. Какие-то герои будут "кочевать" из серии в серию, какие-то будут появляться только на один эпизод".
В скетчах "Галустян +" зрители увидят около десятка новых ярких персонажей, воплощенных в жизнь и самим актером и комиком Михаилом Галустяном. Среди новых героев шоу - ГАИшники на Рублевке, коллекторы, русские туристы и многие другие. Помимо новых персонажей зрители увидят и настоящих народных любимцев - неподражаемого Жорика Вартанова и вечно попадающего в переделки Александра Родионовича Бородача. Оба образа будут обновлены и станут еще более комичными.
Среди звездных гостей шоу "Галустян +" - Константин Ивлев, Ваня Дмитриенко, Игорь Ознобихин, Владимир Селиванов, Денис Дорохов, Дмитрий Масленников, Марина Федункив, Леонид Слуцкий, Дана Абызова, Михаил Стогниенко и другие.