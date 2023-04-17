Новое скетч-шоу Галустяна "Галустян +" скоро выйдет на ТВ

Сам Михаил рассказывает о шоу так: "Галустян +" - это не просто шутка ради шутки. Это юмор как инструмент для подсвечивания проблемы. Как журналист освещает события, так и я как комик через скетч-шоу подсвечиваю проблемы, где-то снижая градус того, что сейчас происходит. Это и вечная проблема отцов и детей, и социальные вопросы, и простой животный юмор. После этого проще относишься ко всему, что происходит вокруг. Уверен, зрители смогут найти для себя любимчиков в моем шоу. Какие-то герои будут "кочевать" из серии в серию, какие-то будут появляться только на один эпизод".