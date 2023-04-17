Анита Цой призналась, что решилась участвовать в "Маске" благодаря маленькой фанатке

Певица Анита Цой, которая скрывалась в костюме Хомяка на шоу «Маска», рассказала «Вокруг-ТВ», что к участию в проекте ее подтолкнула 12-летняя фанатка.
Исполнительница призналась, что получила подобное предложение летом 2022 года, но взяла время, чтобы подумать. Окончательное решение Цой приняла после встречи с 12-летней фанаткой Варей, которая смотрела «Маску» с первого выпуска и мечтала, чтобы ее любимая певица появилась в проекте.
«Когда увидела ее глаза, в которых было столько надежды и мечты, поняла, что вот именно в эту минуту, сама того не подозревая, Варюша уговорила меня на участие в проекте. И в конце лета я уже дала точный ответ продюсерам и стала героиней нового сезона «Маски», — отметила Цой.
Среди версий, кто скрывается в костюме Хомяка, также были Ани Лорак и Карина Кросс. В первом полуфинале выступили и специальные гости — Мышонок и Мумия. В костюме Мышонка выступала Наташа Королева, а за маской Мумии скрывался Ярослав Сумишевский.
В девятом эпизоде четвертого сезона шоу «Маска» на НТВ члены жюри приняли решение рассекретить участницу в костюме Горностая. Ею оказалась певица Диана Анкудинова. Члены жюри единогласно указали, что в маске Горностая выступает победительница шоу «Ты супер!».