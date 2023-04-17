Анита Цой призналась, что решилась участвовать в "Маске" благодаря маленькой фанатке

«Когда увидела ее глаза, в которых было столько надежды и мечты, поняла, что вот именно в эту минуту, сама того не подозревая, Варюша уговорила меня на участие в проекте. И в конце лета я уже дала точный ответ продюсерам и стала героиней нового сезона «Маски», — отметила Цой.