Участники всех сезонов «Фабрики звезд» воссоединятся

Участники всех сезонов культового шоу «Фабрика звезд» воссоединятся в Москве в честь 20-летия проекта. Гала-концерт, посвященный популярному шоу, пройдет 22 апреля в зале МТС Live Холл.

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Звезды проекта будут исполнять песни, которые стали хитами благодаря "Фабрике". В завершении шоу артисты исполнят проектный хит "Круто, ты попал на TV". Вести гала-шоу будет постоянная ведущая "Фабрики звезд" на ТВ Яна Чурикова.

Первый сезон "Фабрики" появился на всех экранах страны еще осенью 2002 года и стал первым реалити-шоу, в котором зрители могли наблюдать за становлением и раскручиванием новых звезд эстрады. Многие герои "Фабрики" получили популярность и любовь народа на долгие годы и сформировали основу нового поколения русского шоу-бизнеса.