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1 час назад

Участники всех сезонов «Фабрики звезд» воссоединятся в честь юбилея шоу

Диана Товсепова

Участники всех сезонов культового шоу «Фабрика звезд» воссоединятся в Москве в честь 20-летия проекта. Гала-концерт, посвященный популярному шоу, пройдет 22 апреля в зале МТС Live Холл.

Участники всех сезонов «Фабрики звезд» воссоединятся
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

На одной сцене вместе вновь окажутся самые яркие звезды проекта: Ирина Дубцова, Наталья Подольская, Жоминик Джокер, Юлия Михальчик, Михаил Гребенщиков, группа "Тутси", Стас Пьеха, Юлия Паршута, Марк Тишман, Никита Малинин, Дмитрий Колдун и другие звезды, которые когда-то были самыми популярными лицами страны.

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Звезды проекта будут исполнять песни, которые стали хитами благодаря "Фабрике". В завершении шоу артисты исполнят проектный хит "Круто, ты попал на TV". Вести гала-шоу будет постоянная ведущая "Фабрики звезд" на ТВ Яна Чурикова.

Первый сезон "Фабрики" появился на всех экранах страны еще осенью 2002 года и стал первым реалити-шоу, в котором зрители могли наблюдать за становлением и раскручиванием новых звезд эстрады. Многие герои "Фабрики" получили популярность и любовь народа на долгие годы и сформировали основу нового поколения русского шоу-бизнеса.

Ранее мы писали о причине ухода Марии Алалыкиной из группы "Фабрика".

ТВ,Рита Дакота,Юлия Паршута,Марк Тишман,Юлия Михальчик,Михаил Гребенщиков,Дмитрий Колдун,Стас Пьеха,Яна Чурикова,Ирина Дубцова,Наталья Подольская,МТС,
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