Филипп Киркоров чуть не потерял сознание на шоу «Маска»

На НТВ уже вышел десятый выпуск популярного шоу «Маска» 16+, которое смотрят тысячи телезрителей. На этот раз судьи раскрыли сразу три маски – Мумии, Мышки и Хомяка, что очень увлекло зрителей.

Фото: FBM.ru FBM.ru

К концу четвёртого сезона шоу на нём осталось всего лишь пять персонажей и все они с нетерпением ждут финала. Но в крайнем выпуске свою личность пришлось раскрыть участнику в костюме Хомяка. Стало известно, что это была Анита Цой, что очень сильно удивило председателя жюри – Филиппа Киркорова.

В предшествующих сезонах Филипп Киркоров уже много раз говорил о том, что запрещает произносить имя Аниты Цой на проекте. После того, как маска была раскрыта, судьи стали обсуждать, что под маской могла скрываться именно Анита Цой. Киркоров был сильно этим шокирован и объяснил, что голос Цой настолько уникален, что он мерещился поп-королю даже в других масках.