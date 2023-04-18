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32 минуты назад

Филипп Киркоров чуть не потерял сознание на шоу «Маска»

FBM.ru

На НТВ уже вышел десятый выпуск популярного шоу «Маска» 16+, которое смотрят тысячи телезрителей. На этот раз судьи раскрыли сразу три маски – Мумии, Мышки и Хомяка, что очень увлекло зрителей.

Филипп Киркоров чуть не потерял сознание на шоу «Маска»
Фото: FBM.ruFBM.ru

К концу четвёртого сезона шоу на нём осталось всего лишь пять персонажей и все они с нетерпением ждут финала. Но в крайнем выпуске свою личность пришлось раскрыть участнику в костюме Хомяка. Стало известно, что это была Анита Цой, что очень сильно удивило председателя жюри – Филиппа Киркорова.

В предшествующих сезонах Филипп Киркоров уже много раз говорил о том, что запрещает произносить имя Аниты Цой на проекте. После того, как маска была раскрыта, судьи стали обсуждать, что под маской могла скрываться именно Анита Цой. Киркоров был сильно этим шокирован и объяснил, что голос Цой настолько уникален, что он мерещился поп-королю даже в других масках.

Сама Анита, после того как раскрыла свою личность, пошутила, что Филипп Бедросович может спокойно спать теперь, а председатель жюри признался, что ночь будет посвящена певице. Цой искренне поблагодарила жюри за ту возможность, которую ей предоставили для участия в программе.

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