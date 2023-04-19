$81.60-0.0389.57-0.09
15 минут назад

Умер участник шоу "Выживший"

Газета.Ru

Двукратный участник реалити-шоу "Выживший" Кит Нейл скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщает ET.

Умер участник шоу "Выживший"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Последние несколько месяцев он боролся с раком, и мы узнали об этом в январе", - сообщил сын Нейла.

Брат умершего добавил, что он скончался в своем доме в окружении близких, отметив, что жизнь Нейла "прервалась слишком рано".

Во время своего пребывания на программе "Выживший: Сан-Хуан-дель-Сур" Нейл с самого начала считался аутсайдером, но сумел пройти весь путь до финала благодаря своему мастерству в испытаниях на иммунитет. В финале он уступил победу Натали Андерсон.

Вернувшись на шоу в сезоне "Выживший: Камбоджа", Нейл выбрал другую стратегию и пытался наладить отношения с другими участниками. Он был исключен всего за два дня до Финального заседания Совета племени. Джереми Коллинз стал победителем сезона.

"Выживший" - американское реалити-шоу, аналог шведской программы "Expedition Robinson". Суть передачи состоит в том, что группу людей помещают в малонаселенные пункты, где они самостоятельно вынуждены добывать себе пищу, воду, огонь и строить укрытие от природных стихий.

ТВ,Натали Андерсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий