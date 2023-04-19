Умер участник шоу "Выживший"

Двукратный участник реалити-шоу "Выживший" Кит Нейл скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщает ET.
"Последние несколько месяцев он боролся с раком, и мы узнали об этом в январе", - сообщил сын Нейла.
Брат умершего добавил, что он скончался в своем доме в окружении близких, отметив, что жизнь Нейла "прервалась слишком рано".
Во время своего пребывания на программе "Выживший: Сан-Хуан-дель-Сур" Нейл с самого начала считался аутсайдером, но сумел пройти весь путь до финала благодаря своему мастерству в испытаниях на иммунитет. В финале он уступил победу Натали Андерсон.
Вернувшись на шоу в сезоне "Выживший: Камбоджа", Нейл выбрал другую стратегию и пытался наладить отношения с другими участниками. Он был исключен всего за два дня до Финального заседания Совета племени. Джереми Коллинз стал победителем сезона.
"Выживший" - американское реалити-шоу, аналог шведской программы "Expedition Robinson". Суть передачи состоит в том, что группу людей помещают в малонаселенные пункты, где они самостоятельно вынуждены добывать себе пищу, воду, огонь и строить укрытие от природных стихий.