Светлаков высказался насчет нового шоу Воли

Светлаков высказался насчет нового шоу Павла Воли: «Надеюсь, вырастет»
Актер Сергей Светлаков поделился своими мыслями о новом шоу Павла Воли и о его сравнении с передачей «Вечерний Ургант». Он отметил, что не стал бы проводить параллель между этими проектами.
«Я бы смотрел на это как на самостоятельный продукт, который, я надеюсь, вырастет. И когда-нибудь Ванин продукт вернется на экраны. И таких шоу будет много, и мы будем испытывать истинное удовольствие, выбирая, какое шоу нам смотреть», – сказал актер.
Он также рассказал, что ознакомился с новым шоу Павла Воли, которое вышло на ТНТ 16 апреля, и даже обсудил его с ним. В тот же день Иван Ургант отмечал свое 45-летие, на празднование которого пришел и Светлаков. Тогда, по словам актера, он также поздравил с выпуском шоу Павла Волю, пожелал ему удачи, передает РИА «Новости».
«Мне что-то понравилось, что-то нет. Я честно ему написал и сказал, что у этого точно есть зритель, но сколько его будет, непонятно», – сказал Светлаков.
Ранее «Телеканал 360» писал о том, как Ургант пообещал вернуться в эфир Первого канала. Передачу «Вечерний Ургант» перестали показывать почти год назад.