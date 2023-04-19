$81.65+0.0589.37-0.20

Светлаков высказался насчет нового шоу Павла Воли: «Надеюсь, вырастет»

1

Актер Сергей Светлаков поделился своими мыслями о новом шоу Павла Воли и о его сравнении с передачей «Вечерний Ургант». Он отметил, что не стал бы проводить параллель между этими проектами.

Светлаков высказался насчет нового шоу Воли
© РИА "ФедералПресс"

«Я бы смотрел на это как на самостоятельный продукт, который, я надеюсь, вырастет. И когда-нибудь Ванин продукт вернется на экраны. И таких шоу будет много, и мы будем испытывать истинное удовольствие, выбирая, какое шоу нам смотреть», – сказал актер.

Он также рассказал, что ознакомился с новым шоу Павла Воли, которое вышло на ТНТ 16 апреля, и даже обсудил его с ним. В тот же день Иван Ургант отмечал свое 45-летие, на празднование которого пришел и Светлаков. Тогда, по словам актера, он также поздравил с выпуском шоу Павла Волю, пожелал ему удачи, передает РИА «Новости».

«Мне что-то понравилось, что-то нет. Я честно ему написал и сказал, что у этого точно есть зритель, но сколько его будет, непонятно», – сказал Светлаков.

Ранее «Телеканал 360» писал о том, как Ургант пообещал вернуться в эфир Первого канала. Передачу «Вечерний Ургант» перестали показывать почти год назад.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий