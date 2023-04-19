Светлаков высказался насчет нового шоу Воли

Актер Сергей Светлаков поделился своими мыслями о новом шоу Павла Воли и о его сравнении с передачей «Вечерний Ургант». Он отметил, что не стал бы проводить параллель между этими проектами.

«Я бы смотрел на это как на самостоятельный продукт, который, я надеюсь, вырастет. И когда-нибудь Ванин продукт вернется на экраны. И таких шоу будет много, и мы будем испытывать истинное удовольствие, выбирая, какое шоу нам смотреть», – сказал актер.

Он также рассказал, что ознакомился с новым шоу Павла Воли, которое вышло на ТНТ 16 апреля, и даже обсудил его с ним. В тот же день Иван Ургант отмечал свое 45-летие, на празднование которого пришел и Светлаков. Тогда, по словам актера, он также поздравил с выпуском шоу Павла Волю, пожелал ему удачи, передает РИА «Новости».